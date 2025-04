Schießerei in Schweden: Mehrere Tote

Bei einer Schießerei in der schwedischen Stadt Uppsala sind laut Polizei drei Menschen ums Leben gekommen.

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr alarmiert, nachdem zahlreiche Anwohner laute Knallgeräusche in der Nähe des belebten Vaksala-Platzes in Uppsala gemeldet hatten.

Augenzeugen berichten von mindestens sieben Schüssen. Ein Täter soll laut "Aftonbladet" auf einem E-Scooter vom Tatort geflohen sein. Der genaue Tathergang wurde von der Polizei zunächst nicht bestätigt, später gaben die Behörden bekannt, dass es drei Todesopfer gibt.

Polizeihubschrauber kreiste über Einsatzgebiet

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Einsatzgebiet. Ob es bereits eine Festnahme gab, blieb zunächst unklar.

Ein Ladenbesitzer in der Nähe äußerte gegenüber den Medien, dass solche Vorfälle mittlerweile keine Seltenheit mehr seien. Ein anonymer Zeuge, der mit dem schwedischen öffentlich-rechtlichen Sender "SVT" sprach, berichtete von fünf Schüssen, gefolgt von panisch flüchtenden Menschen. Auch "Sveriges Radio" sprach mit mehreren Zeugen, die die Schüsse in unmittelbarer Nähe eines Friseursalons gehört hatten.

Augenzeuge: "Leute haben geschrien"

"Ich habe Leute gesehen, die in verschiedene Richtungen rannten und sich versteckten", beschreibt ein Mann die Situation gegenüber "Aftonbladet". "Leute haben geschrien."

Infolge des Polizeieinsatzes wurde der Zugverkehr in und aus Uppsala kurzzeitig eingestellt. Die schwedische Verkehrsbehörde teilte jedoch mit, dass der Bahnverkehr voraussichtlich wieder aufgenommen werde.

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und Zeugenaussagen.