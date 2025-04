Amok-Fahrer rast in Schule und tötet vier Kinder

Im US-Staat Illinois ist ein Autofahrer in einen Schulhort gerast und hat dabei nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen getötet, darunter auch Kinder.

Derzeit könnten vier Todesopfer im Alter zwischen vier und 18 Jahren bestätigt werden, teilte die Polizei am Montag (Ortszeit) mit. Der Polizei zufolge handelte es sich um eine vorsätzliche Tat. Der Vorfall werde untersucht, hieß es.

Tödliche Fahrt gegen 15.20 Uhr

Demnach ereignete sich die tödliche Fahrt gegen 15.20 Uhr (Ortszeit, 22.20 Uhr MESZ) in der südlich von Illinois Hauptstadt Springfield gelegenen Kleinstadt Chatham. Drei der Todesopfer seien "außerhalb des Gebäudes und eines innerhalb des Gebäudes" gerammt worden. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden. Die Verletzen seien mit Krankenwagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt, auch er sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

"Entsetzt und zutiefst betrübt"

Der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, äußerte sich im Onlinedienst X "entsetzt und zutiefst betrübt" über den Vorfall. "Die Eltern haben sich heute Morgen von ihren Kindern verabschiedet, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein würde", schrieb er. Kein Elternteil sollte "unvorstellbaren Kummer" wie diesen erleben. Laut seiner Webseite ist der betroffene Hort, das Ynot After School Camp, auf Outdoor-Aktivitäten für Kinder spezialisiert.