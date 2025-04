Selenskyj: US-Rohstoffabkommen nun stärker und gerechter

Die jüngsten Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine haben nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem stärkeren und gerechteren Rohstoffabkommen mit den USA geführt.

"Heute haben unsere Regierungsvertreter - die ukrainischen Unterhändler bei den Gesprächen mit den USA - auch über das wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen berichtet", sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache.

"Das Dokument ist nun deutlich stärker - gerechter - geworden. Es könnte für beide Völker von Vorteil sein, sowohl für die Ukraine als auch für Amerika", sagte Selenskyj. Einzelheiten nennt er nicht, eine Stellungnahme der USA liegt zunächst nicht vor. Die Regierung in Kiew erklärte zuvor, man wolle das Abkommen so schnell wie möglich unterzeichnen.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagt während einer Liveübertragung auf dem Kurznachrichtendienst X, beide Seiten arbeiteten täglich an der Vereinbarung. Man komme voran. Die Regierung in Kiew strebe dabei "ein für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen" an, fügt er hinzu. Am 18. April unterzeichneten die Ukraine und die USA als ersten Schritt dazu ein Memorandum. Zuletzt erklärte die Regierung in Kiew, man komme gut voran und habe etwa die "roten Linien" gezogen. Bei dem Abkommen soll es auch um Seltene Erden gehen, die eine wichtige Rolle etwa bei E-Autos und anderen Hochtechnologien spielen.