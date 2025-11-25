Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hayli Gubbi
© X

Mega-Rauchwolke

Schlafender Vulkan bricht erstmals seit 12.000 Jahren aus

25.11.25, 11:24
Teilen

Ein seit rund 12.000 Jahren schlafender Vulkan in Äthiopien ist wieder ausgebrochen. 

Der Vulkan Hayli Gubbi stieß am Sonntag bis zu 14 Kilometer hohe Rauchwolken aus, wie das Toulouser Forschungszentrum VAAC am Montag mitteilte. Aschewolken trieben den Forschern zufolge bis über den Jemen, Oman, Indien und den Norden Pakistans.

Der etwa 500 Meter hohe Vulkan befindet sich im Rift-Tal nahe der Grenze zu Eritrea. Laut dem Smithsonian-Institut war der Hayli Gubbi seit Beginn des Holozän vor rund 12.000 Jahren inaktiv. Die regionalen Behörden äußerten sich auf AFP-Anfrage zunächst nicht zu möglichen Opfern oder Evakuierungen infolge des Ausbruchs. 

Flugausfälle in Indien

Der Ausbruch hat im rund 4.000 Kilometer entfernten Indien für Flugausfälle und Verspätungen gesorgt. Wegen einer Aschewolke in Teilen des indischen Luftraums fielen am Dienstag am Hauptstadtflughafen Delhi mindestens sieben internationale Flüge aus, wie die Nachrichtenagentur PTI berichtete. Auch mehrere Inlandsflüge wurden demnach abgesagt. Der Ausbruch ist inzwischen beendet.

Die indische Zivilluftfahrtbehörde DGCA riet den Fluggesellschaften, von Asche betroffene Gebiete zu meiden und ihre Routen anzupassen. Nach Angaben des Wetteramts befindet sich die Aschewolke in einer Höhe von etwa zehn Kilometern. Sie werde den indischen Luftraum gegen Abend verlassen und Richtung China weiterziehen, hieß es nach Angaben des Vulkan-Beobachtungszentrums im französischen Toulouse.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden