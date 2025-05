SCHOCK! Auto rast während Barcelona-Derby in Menschenmenge

Schock in Spanien! In Barcelona fuhr ein Auto in eine große Menschenmenge während dem Stadt-Derby. Das Spiel wurde unterbrochen.

Das Derby zwischen Espanyol Barcelona und dem FC Barcelona begann mit einer Katastrophe: Unmittelbar vor dem Stadion fuhr ein Auto in eine Menschenmenge, dabei wurden 13 Personen verletzt. Trilaterale Treffen am Freitag in der Türkei geplant

Hier fuhr das Auto in die Menge: Spiel wieder fortgesetzt Das Spiel musste daraufhin kurzzeitig unterbrochen werden - es wurde aber wieder angepfiffen und fortgesetzt. Die katalanische Polizei erklärte, dass es sich um einen Unfall handelte. Nach ersten Informationen habe die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und raste deshalb in die Menschenmenge. "Keine ernsthaften Verletzungen" Bei dem Unfall wurde ein Mädchen angefahren. Empörte Fans warfen Gegenstände auf das Auto. Die Fahrerin wurde festgenommen. Der Stadionsprecher verkündete in der 7. Spielminute während des Derbys: „Achtung: Wir informieren Sie, dass der Vorfall außerhalb des Stadions unter Kontrolle ist und es keine ernsthaften Verletzungen gab."