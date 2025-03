Schock-Moment! Flugzeug fängt nach Start in der Luft Feuer

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Newark Liberty International Airport in New Jersey.

Kurz nach dem Start fing ein FedEx-Frachtflugzeug im Bereich der rechten Turbine Feuer. Augenzeugen filmten den Vorfall, und die Aufnahmen verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.

Flammen in der Luft – Augenzeugen geschockt In den Videos ist zu sehen, wie der Jet nach dem Abheben plötzlich in Flammen aufgeht. Ein Augenzeuge, der den Moment festhielt, rief erschrocken „Oh mein Gott!" Während das Flugzeug in den Sinkflug überging. In seinem Beitrag erwähnte er zudem, eine Explosion gehört zu haben. Notlandung nach wenigen Minuten Laut Flugdaten von FlightAware startete die Maschine um 13:58 Uhr (Schweizer Zeit) mit Ziel Indianapolis, musste jedoch bereits nach neun Minuten umkehren und sicher in Newark landen. Flughafenbetrieb kurzzeitig unterbrochen Aufgrund des Vorfalls wurde der Flugbetrieb am Newark Liberty International Airport vorübergehend unterbrochen. Inzwischen läuft der Flughafenbetrieb jedoch wieder reibungslos. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzten, und der Pilot konnte das Flugzeug sicher zurückbringen. Die Ursache für den Brand wird derzeit untersucht.