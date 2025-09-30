Schon wieder Drohnen-Alarm bei Flughafen in Norwegen

Im Norden Europas gab es Dienstagabend schon wieder Drohnen-Alarm. Diesmal waren die Flugobjekte sogar vom Tower eines Flughafens zu sehen.

Die norwegische polizei informiert, dass dam kleinen Flughafen der 5.000-Einwohner-Stadt Brønnøysund gegen 21.50 Uhr Ortszeit gleich mehrere Drohnen gesichtet wurden. Die Flugobjekte konnten sogar vom Tower aus beobachtet werden.

"Wir haben nach ihnen gesucht. Wir haben Berichte über Drohnen in der Nähe des Flughafens erhalten, so nah, dass der Tower sie sehen konnte", wurde der Einsatzleiter Kai Eriksen von einem Lokalblatt zitiert. Schon am Freitag wurden Drohnen in einer Sperrzone in der Nähe des Flughafens entdeckt

Es ist der nächste Vorfall, nachdem bereits vergangene Woche Drohnen zur Schließung des Flughafen von Norwegens Hauptstadt Oslo gesorgt hatte. Damals wurden zwei Männer aus Singapur festgenommen.