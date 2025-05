Schüsse in Philadelphia: Zwei Tote und 9 Verletzte

Bei einer Schießerei in der US-Metropole Philadelphia sind zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden.

Alle Verletzten, darunter drei Teenager, befänden sich in stabilem Zustand, teilte die Polizei in der Nacht auf Dienstag mit. Bei den Getöteten handle es sich um zwei Erwachsene, eine Frau und einen Mann. Zu den genauen Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Tatort war den Angaben zufolge der Fairmount Park, in dem sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am späten Montagabend viele Erwachsene aufgehalten hätten. Waffen seien bisher keine sichergestellt worden. Am Montag war in den USA ein Feiertag, der Memorial Day, an dem amerikanischen Soldatinnen und Soldaten gedacht wird, die bei Militäreinsätzen umgekommen sind.