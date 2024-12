Schwedischer Hip-Hop-Star auf Parkplatz erschossen

Auf einem Parkplatz in Schweden ist nach Polizeiangaben ein Mann erschossen worden, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen bekannten Rapper handeln soll.

Die Polizei erklärte am Freitag, ein etwa 20 Jahre alter Mann, der am Donnerstagmorgen verletzt am Tatort in der Stadt Norrköping aufgefunden worden sei, sei im Krankenhaus gestorben.

Hip-Hop-Star Gaboro

Schwedische Medien berichteten übereinstimmend, es handle sich um den Hip-Hop-Star Gaboro, dessen Songs beim Streamingdienst Spotify millionenfach abgerufen wurden. Berichten zufolge hatte der Musiker Verbindungen ins kriminelle Milieu. Ein Video, das die Tötung Gaboros zeigen soll und offenbar von dem Schützen selbst gefilmt wurde, verbreitete sich in den Online-Netzwerken. Die Polizei erklärte, das Video sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Schweden hat seit Jahren mit einer massiven Zunahme der Bandenkriminalität zu kämpfen. Die Banden liefern sich blutige Auseinandersetzungen um die Kontrolle über den Drogen- und Waffenhandel, regelmäßig kommt es zu Schießereien und Explosionen. Im Juni war der schwedische Rapper C. Gambino bei einem Schusswechsel zwischen Bandenmitgliedern in einem Parkhaus in Göteborg getötet worden. Der Künstler mit dem bürgerlichem Namen Karar Ramada war in Schweden nur einen Monat vor seinem Tod zum Hip-Hop-Künstler des Jahres gekürt worden. Im Oktober 2021 war zudem der bekannte Rapper Einer erschossen worden; auch diese Tat stand im Zusammenhang mit der Bandenkriminalität.