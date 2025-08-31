Schwer verletzt nach Autounfall: Ex-New-York-Bürgermeister im Krankenhaus

Ex-New-York-Bürgermeister Rudy Giuliani (81) ist bei einem Autounfall in New Hampshire schwer verletzt worden. Er erlitt einen Wirbelbruch sowie Schnittwunden und Prellungen.
Heftiger Schock für Rudy Giuliani: Der ehemalige Bürgermeister von New York City (1994–2001) wurde am Samstagabend bei einem Autounfall in New Hampshire schwer verletzt.
Verletzungen
Der 81-Jährige erlitt einen Wirbelbruch sowie zahlreiche Schnittwunden und Prellungen, vor allem am linken Arm und Unterschenkel. Er befindet sich im Krankenhaus und muss voraussichtlich mehrere Tage bleiben. Danach soll er eine Orthese für die gebrochenen Wirbel tragen.
Unfallhergang
Laut seinem Sprecher Michael Ragusa hatte Giuliani kurz vor dem Unfall einer Frau geholfen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden war. Er rief den Notruf und blieb vor Ort, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Als er anschließend in seinen Mietwagen einstieg, wurde dieser von hinten mit hoher Geschwindigkeit gerammt.
Betreuung
Giulianis Geschäftspartnerin Maria Ryan, ausgebildete Krankenschwester, soll ihn in der nächsten Zeit bei der Genesung unterstützen.