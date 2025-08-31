Trump rastet wegen Rosengarten im Weißen Haus völlig aus

Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen: Nach einem Riss im Kalkstein des Rosengartens entließ er kurzerhand das verantwortliche Gärtnerteam – und polterte auf Truth Social über „dumme Leute“.

Am Samstag machte US-Präsident Donald Trump (79) seinem Ärger öffentlich. In einem Truth-Social-Post berichtete er von einem rund 23 Meter langen Riss im Kalkstein des Rosengartens am Weißen Haus.

Ausraster über Kalksteinriss

Trump schilderte, wie er beim Anblick der beschädigten Steinplatten in Rage geriet. „Wer war das, ich will das jetzt wissen!“, habe er sofort gebrüllt. Er habe sich gefragt, ob es sich um „Vandalismus oder einfach nur Dummheit“ handle.

© Donald J. Trump via Truth Social

Video zeigt Mitarbeiter

Der Präsident veröffentlichte zudem ein Überwachungsvideo. Darauf sei zu sehen, wie Mitarbeiter einen wackligen Stahlwagen über die Steinplatten ziehen. So sei der „weiche, schöne Stein“ zerstört worden, erklärte Trump.

Konsequenzen für das Team

Trump kündigte an, die Kosten für den Ersatzstein dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen und das Unternehmen künftig nicht mehr im Weißen Haus arbeiten zu lassen. „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“, schrieb er abschließend.

Umbau des Rosengartens

Bereits im Sommer hatte Trump den Umbau des Rosengartens angeordnet. Statt Rasen ließ er Steinplatten verlegen, da der Rasen zu feucht gewesen sei. Zudem seien die Platten seiner Ansicht nach besser für Gäste mit hochhackigen Schuhen geeignet.