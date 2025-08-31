Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump rastet wegen Rosengarten im Weißen Haus völlig aus
© Getty

Feuert Gärtner

Trump rastet wegen Rosengarten im Weißen Haus völlig aus

31.08.25, 16:42
Teilen

Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen: Nach einem Riss im Kalkstein des Rosengartens entließ er kurzerhand das verantwortliche Gärtnerteam – und polterte auf Truth Social über „dumme Leute“. 

Am Samstag machte US-Präsident Donald Trump (79) seinem Ärger öffentlich. In einem Truth-Social-Post berichtete er von einem rund 23 Meter langen Riss im Kalkstein des Rosengartens am Weißen Haus.

Ausraster über Kalksteinriss

Trump schilderte, wie er beim Anblick der beschädigten Steinplatten in Rage geriet. „Wer war das, ich will das jetzt wissen!“, habe er sofort gebrüllt. Er habe sich gefragt, ob es sich um „Vandalismus oder einfach nur Dummheit“ handle.

Trump Rosengarten
© Donald J. Trump via Truth Social

Video zeigt Mitarbeiter

Der Präsident veröffentlichte zudem ein Überwachungsvideo. Darauf sei zu sehen, wie Mitarbeiter einen wackligen Stahlwagen über die Steinplatten ziehen. So sei der „weiche, schöne Stein“ zerstört worden, erklärte Trump.

Konsequenzen für das Team

Trump kündigte an, die Kosten für den Ersatzstein dem Auftragnehmer in Rechnung zu stellen und das Unternehmen künftig nicht mehr im Weißen Haus arbeiten zu lassen. „MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“, schrieb er abschließend.

Umbau des Rosengartens

Bereits im Sommer hatte Trump den Umbau des Rosengartens angeordnet. Statt Rasen ließ er Steinplatten verlegen, da der Rasen zu feucht gewesen sei. Zudem seien die Platten seiner Ansicht nach besser für Gäste mit hochhackigen Schuhen geeignet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden