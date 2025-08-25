Ibuprofen-Schock! Schwere Nebenwirkungen entdeckt

Ibuprofen gilt als bewährtes Schmerzmittel. Doch aktuelle Forschungsergebnisse deuten auf eine bislang unbekannte Nebenwirkung hin. Mit gefährlichen Folgen für die Gesundheit!

Ein Forschungsteam um Professor Paul Breslin von der Rutgers University veröffentlichte im British Journal of Pharmacology, dass Ibuprofen und ähnliche Mittel wie Naproxen bestimmte Süß-Rezeptoren blockieren. Diese Rezeptoren sind eigentlich dafür zuständig, Zucker zu erkennen und Glukose zu verarbeiten.

Störung von Wahrnehmung und Stoffwechsel

Durch die Hemmung verändert sich nicht nur das Geschmacksempfinden: Testpersonen nahmen süße Geschmäcker nach einer Ibuprofen-Anwendung deutlich schwächer wahr. Laut den Forschenden könnte dieser Effekt auch den gesamten Zuckerstoffwechsel beeinflussen – und zwar bereits nach einer handelsüblichen Dosis.

Offene Fragen und mögliche Risiken

Noch ist unklar, welche langfristigen Folgen diese Nebenwirkung haben könnte. Die Forschenden betonen, dass weitere klinische Studien nötig seien. Bislang sei nicht ausgeschlossen, dass eine dauerhafte Veränderung des Zuckerstoffwechsels gesundheitliche Risiken mit sich bringt.