Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ibuprofen
© Getty Images

Studie enthüllt

Ibuprofen-Schock! Schwere Nebenwirkungen entdeckt

25.08.25, 13:37 | Aktualisiert: 25.08.25, 15:55
Teilen

Ibuprofen gilt als bewährtes Schmerzmittel. Doch aktuelle Forschungsergebnisse deuten auf eine bislang unbekannte Nebenwirkung hin. Mit gefährlichen Folgen für die Gesundheit!

Ein Forschungsteam um Professor Paul Breslin von der Rutgers University veröffentlichte im British Journal of Pharmacology, dass Ibuprofen und ähnliche Mittel wie Naproxen bestimmte Süß-Rezeptoren blockieren. Diese Rezeptoren sind eigentlich dafür zuständig, Zucker zu erkennen und Glukose zu verarbeiten.

Störung von Wahrnehmung und Stoffwechsel

Durch die Hemmung verändert sich nicht nur das Geschmacksempfinden: Testpersonen nahmen süße Geschmäcker nach einer Ibuprofen-Anwendung deutlich schwächer wahr. Laut den Forschenden könnte dieser Effekt auch den gesamten Zuckerstoffwechsel beeinflussen – und zwar bereits nach einer handelsüblichen Dosis.

Offene Fragen und mögliche Risiken

Noch ist unklar, welche langfristigen Folgen diese Nebenwirkung haben könnte. Die Forschenden betonen, dass weitere klinische Studien nötig seien. Bislang sei nicht ausgeschlossen, dass eine dauerhafte Veränderung des Zuckerstoffwechsels gesundheitliche Risiken mit sich bringt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden