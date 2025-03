Selenskyj bedauert Eklat mit US-Präsident Trump

„Es ist bedauerlich, dass es so passiert ist. Es ist Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen“, schrieb Selenskyj am Dienstag via X. Der Ukraine-Präsident schlägt zudem eine Waffenruhe in der Luft und zur See vor.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…