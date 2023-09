Selenskyj: Treffen mit Biden, dann mit Geld-Adel

Wichtige Reise des ukrainischen Präsidenten: Zuerst Besuch der UNO-Generaldebatte in New York, dann Geheimtreffen mit Milliardären und Besuch im Weißen Haus.

US-Präsident Joe Biden hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj herzlich im Weißen Haus empfangen und ihm dabei weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert.

"Kampf gegen russischen Terror"

Die USA würden sicherstellen, dass die "Welt an der Seite" der Ukraine stehe, sagte Biden am Donnerstag bei einem Gespräch mit Selenskyj im Oval Office. Selenskyj dankte den USA für ihre Unterstützung im Kampf gegen den "russischen Terror". Das neue Paket an US-Militärhilfen sei sehr kraftvoll und beinhalte "genau das, was unsere Soldaten jetzt brauchen", sagte Selenskyj.

Davor gab es in New York noch ein Top-Secret-Treffen mit den wirklich reichen Investment-Bankern, Hedge-Fonds-Besitzern und Philantropen.

Banker, Politiker, Silicon-Valley - alle waren da

Die Mission: Vorbereitung auf die Zeit nach dem Krieg. Es geht um Milliarden-Investitionen um das Land nach dem Angriffskrieg der Russen wieder aufzubauen.

Mit dabei am langen Tisch waren etwa Ex-Google-Chef Eric Schmidt, New Yorks-Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg, Hedge-Fond Star-Investor Bill Ackman und der legendäre Außenminister Henry Kissinger.

Hohe Gewinne in Aussicht gestellt

Kiew will Milliarden lukrieren, verspricht dafür gute Investitions-Chancen bei Grüner Energie, in der Digital-Branche oder in der Landwirtschaft. Gutes Zeichen: Das Treffen dauerte länger als vorgesehen.