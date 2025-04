Selenskyj und Trump könnten sich in Rom treffen

Am Rande der Beerdigung von Papst Franziskus am Samstag in Rom könnte es nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Beamten zu einem Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump kommen.

"Die beiden Präsidenten könnten sich treffen", sagte der Beamte am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Kiew. Selenskyj nimmt nun doch am Papst-Begräbnis teil Selenskyj war Samstagfrüh in Rom angekommen, nachdem zuvor unklar gewesen war, ob er anreisen würde. Zwischen Kiew und Washington gibt es Uneinigkeit über die Bedingungen einer möglichen Waffenruhe. Die US-Regierung schlug vor, die Frontlinie einzufrieren und die russische Kontrolle über die 2014 annektierte Halbinsel Krim zu akzeptieren. Selenskyj hatte dies mehrmals ausgeschlossen. Am Freitag hatte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social erklärt, Russland und die Ukraine seien "nah an einem Abkommen". Zuvor hatte der US-Sondergesandte Steve Witkoff Kreml-Chef Wladimir Putin in Moskau getroffen.