Selenskyj nimmt nun doch am Papst-Begräbnis teil

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kam nach Zweifeln nun doch nach Rom

Das meldete die ukrainische staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform unter Berufung auf Selenskyjs Sprecher Serhij Nikiforow. Zuvor waren auch Außenminister Andrij Sybiha und die First Lady Olena Selenska angereist. Noch am Vorabend hatte Selenskyj erklärt, dass es sein könne, dass er es wegen der Lage in der Ukraine nicht nach Rom schaffe. Dort könnte er auch mit US-Präsident Trump zusammentreffen.

Für die Europäische Union werden Ratspräsident Antonio Costa, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, anwesend sein. Die UNO wird von Generalsekretär Antonio Guterres vertreten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) die österreichische Delegation an.

160 Delegationen am Petersplatz

Mehr als 160 offizielle Delegationen nehmen am Begräbnis von Papst Franziskus am Petersplatz teil. Die Delegationen sitzen rechts vom Altar mit Blick auf die Fassade der Basilika. Den Ehrenplatz bekommt die Delegation aus dem Heimatland des Papstes, Argentinien, angeführt von Staatspräsident Javier Milei.

Die italienische Delegation wird von Staatspräsident Sergio Mattarella, dessen Tochter Laura und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführt. Der Delegation gehören außerdem der Präsident des italienischen Senats, Ignazio La Russa, der Präsident der Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, der Präsident des Verfassungsgerichts, Giovanni Amoroso, die Vizepremierminister Antonio Tajani und Matteo Salvini sowie der Botschafter beim Heiligen Stuhl, Francesco Di Nitto, an.

Mehrere Könige dabei

Anwesend sind auch Belgiens König Philippe mit Königin Mathilde, Dänemarks Königin Mary, Spaniens König Felipe VI. mit Königin Letizia, Jordaniens König Abdullah II. in Begleitung von Königin Rania, Monacos Fürst Albert mit seiner Gemahlin Charlene und Schwedens König Carl Gustaf mit Königin Silvia.

Gekrönte Häupter sind auch aus den Arabischen Emiraten, Lesotho, dem Fürstentum Andorra und dem Fürstentum Liechtenstein in Rom eingetroffen. Außerdem nahmen die Großherzöge von Luxemburg am Begräbnis teil, während unter den Kronprinzen William für Großbritannien und Prinzessin Mette-Marit von Norwegen anwesend sind.

Als Vertreter Deutschlands trafen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz in Rom ein. Außerdem reisten US-Präsident Donald Trump mit seiner Gattin Melania, der brasilianische Ministerpräsident Luiz Inacio Lula da Silva, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Gattin Brigitte und der ungarische Präsident Tamas Sulyok mit Ministerpräsident Viktor Orbán in die italienische Hauptstadt.