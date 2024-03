Sensation: Jetzt wird Mozarts Unterschrift versteigert

Für Mozart-Fans mit dicker Geldbörse heißt es jetzt schnell sein

Er ist wohl der bekannteste Komponist aller Zeiten! Die Rede ist natürlich von "unserem" Wolfang Amadeus Mozart. 1756 geboren hält sein Erfolg auch Rund 230 Jahre nach seinem Tod an. Nun versteigert ein US-Portal eine Rarität des Musikers, denn in den nächsten zwei Wochen kommt tatsächlich ein Original Autogramm des Salzburgers unter den Hammer."

© Getty ×

Mozart-Autogramm soll bis zu 200.000 Dollar einbringen

Das Portal "Gotta Have Rock and Roll" hat die legendäre Unterschrift des Komponisten zur Versteigerung ausgeschrieben wie das Gossip-Portal TMZ als erstes berichtete. - Der Erlös soll zwischen 100.000 und unglaublichen 200.000 Dollar liegen, zumindest hofft man dies bei 'Gotta Have Rock and Roll'. Wer Mitsteigern möchte hat noch genau 18 Tage (Stand Montag 25.03) Zeit, Mindestgebot liegt bei 60.000 Dollar.