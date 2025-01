Sheinbaum will Mexiko unter die Top 10 der Volkswirtschaften bringen

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihr Land zu einer der führenden Wirtschaftsnationen der Welt machen.

Mexiko, das nach Angaben der Weltbank derzeit die Nummer 12 der Weltwirtschaft ist, solle bis 2030 in die Top 10 aufsteigen, sagte Sheinbaum am Montag. Sheinbaum präsentierte ihren Fahrplan inmitten der Handelsspannungen mit den USA.

Das Land werde sein Vorhaben erreichen, indem es unter anderem die einheimische Produktion fördere, Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe schaffe und die Bürokratie abbaue, um Investitionen ins Land zu holen, ergänzte Sheinbaum. Die unternehmensfreundliche Agenda stellt eine Änderung des Tons von Sheinbaums Vorgänger und Mentor, Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, dar, der im Oktober aus dem Amt schied und sich oft mit Privatunternehmen anlegte.

Sheinbaum stellte am Montag eine Reihe von Zielen für ihr Land vor, darunter die Erhöhung der Investitionen auf 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die Schaffung von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe und die Förderung der lokalen Beschaffung für Branchen, die von chinesischen Importen abhängig sind - eine Hauptursache für die Spannungen mit den Vereinigten Staaten und Kanada. Mexiko plant zudem, seine Position durch Handelsabkommen, Zollpolitik und eine verstärkte Durchsetzung der Zollvorschriften zu verbessern.

Während Handelsspannungen mit den USA drohen

Die Maßnahmen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Handelsspannungen mit den USA - Mexikos wichtigstem Handelspartner - aufgrund der Zolldrohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump verschärfen. Der Republikaner beschuldigt Mexiko, eine Hintertür für chinesische Waren zu sein, um die bestehenden US-Zölle zu umgehen. Mexiko bestreitet derartige Anschuldigungen, ist aber seither hart gegen Schmuggelware aus Asien vorgegangen und hat Zölle auf E-Commerce-Riesen wie Shein und Temu eingeführt.

Sheinbaums Regierung will die lokale Beschaffung in den Schlüsselindustrien Textil und Automobil ankurbeln und gleichzeitig mit den mexikanischen Stahlproduzenten zusammenarbeiten, die China seit langem beschuldigen, den Markt zu unterbieten. "Unser Ziel ist es, Armut und Ungleichheit zu verringern", ergänzte Sheinbaum. "Angesichts der Ungewissheit in der nahen Zukunft hat Mexiko einen Plan und ist sich einig, dass es vorwärts geht."