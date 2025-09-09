DAS ist der beste Freizeitpark der Welt - ganz nah!

And the winner is … Europa-Park Rust! Zum zehnten Mal in Folge wurde der Freizeitpark in Baden-Württemberg zum „Besten Freizeitpark der Welt“ gekürt.

Die Auszeichnung „Golden Ticket Award 2025“ wurde im US-Bundesstaat North Carolina vergeben – und ging erneut nach Deutschland.

Millionen Besucher

Ob Achterbahnen, Shows oder Wasserwelten: Der Europa-Park begeistert Millionen Besucher und auch die Jury. Besonders die Mischung aus Tradition und Innovation überzeugte. Essen, Shows und Hotels? Ebenfalls top bewertet!

Doppelte Feierlaune für Betreiber

Für die Betreiberfamilie Mack ist es ein Rekordjahr: 50 Jahre Europa-Park und gleichzeitig der 10. Sieg in Serie. „Das ist historisch und für unsere Familie von unschätzbarer Bedeutung“, jubelte Jürgen Mack.

Wasserwelt, Achterbahn und Co.

Die Wasserwelt „Rulantica“ schaffte es auf Platz 4 der weltweiten Rankings. Die Holzachterbahn „Wodan“ landete in den Top 10, die Stahlachterbahn „Voltron Nevera“ sogar auf Platz 9. Hersteller Mack Rides wurde obendrein für zwei Neuheiten ausgezeichnet.