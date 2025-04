SO respektlos verhielt sich Trump beim Papst-Begräbnis

US-Präsident Donald Trump wurde vorgeworfen, Papst Franziskus bei seiner Beerdigung in Rom Respektlosigkeit entgegengebracht zu haben, als er mit seinem Mobiltelefon gesichtet wurde.

Donald Trump wurde vorgeworfen, eine „totale Schande“ zu sein, weil er während der Trauerfeier von Papst Franziskus in Rom mit seinem Handy herumspielte und Kaugummi kaute.

Der US-Präsident gehört zu den führenden Politikern der Welt, die nach Rom gereist sind, ebenso wie Premierminister Keir Starmer und Prinz William. Mehr als 200.000 Menschen haben sich auf dem Petersplatz versammelt, um dem am Montag verstorbenen Papst die letzte Ehre zu erweisen. Trump hat bereits viele verärgert, weil er einen blauen statt des traditionellen schwarzen Anzugs wählte und zugab, dass er die Reise nur wegen der katholischen Wähler unternahm.

Ein anderer schrieb: „Texting from the front row at a funeral...the ultimate disrespect and rudeness from the President of America“, sinngemäß übersetzt, wie respektlos es sei, in der vordersten Reihe des Papst-Begräbnisses am Handy zu sein.

Ein später geteiltes Video vom Ort des Geschehens zeigte den Präsidenten, wie er sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit einen Kaugummi in den Mund steckte.