Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt
© Instagram: mfa_china

Rekordbrecher

So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt

15.08.25, 11:06
Teilen

Normalerweise kennt man den Bau von Tunneln durch Berge, um Autobahnen und Straßen anzulegen - doch China schockiert die Welt erneut durch ihre "besondere" Bauweise für Infrastruktur. Dort wird nicht für Tunnel gebohrt, stattdessen werden die Berge wortwörtlich gespalten! 

Es sind Hammer-Bilder, die der chinesische Staat auf Social Media mit der Welt teilt. Beim Projekt der höchsten Brücke der Welt zeigt sich jetzt, wie Berge gespalten wurden, um die Brücke fertigzustellen.

So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt
© oe24

Die Huajiang-Canyon-Brücke ist die höchste Brücke der Welt. Sie befindet sich in der Provinz Guizhou und überquert den Beipan Jiang in einer Höhe von 625 Metern. Die Brücke ist Teil der Autobahn Chengdu-Lijiang (G4216) und soll schon bald für den Verkehr freigegeben werden.

So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt
© Instagram: mfa_china

So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt
© oe24

Das chinesische Außenministerium teilt auf Social Media stolz das Großprojekt. Ein Gigant aus Stahl und Beton, mit einer Länge von 2.890 Metern, einem Gewicht von 22.000 Tonnen und insgesamt 625 Metern Tiefe über eine Schlucht. Würden Sie sich trauen, hier zu fahren?

So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt
© getty

Die Zeitersparnis für Autofahrer: Zwei Minuten über die Brücke, statt zwei Stunden durch die Berge.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden