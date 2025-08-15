So spaltet China Berge für die höchste Brücke der Welt

Normalerweise kennt man den Bau von Tunneln durch Berge, um Autobahnen und Straßen anzulegen - doch China schockiert die Welt erneut durch ihre "besondere" Bauweise für Infrastruktur. Dort wird nicht für Tunnel gebohrt, stattdessen werden die Berge wortwörtlich gespalten!

Es sind Hammer-Bilder, die der chinesische Staat auf Social Media mit der Welt teilt. Beim Projekt der höchsten Brücke der Welt zeigt sich jetzt, wie Berge gespalten wurden, um die Brücke fertigzustellen.

Die Huajiang-Canyon-Brücke ist die höchste Brücke der Welt. Sie befindet sich in der Provinz Guizhou und überquert den Beipan Jiang in einer Höhe von 625 Metern. Die Brücke ist Teil der Autobahn Chengdu-Lijiang (G4216) und soll schon bald für den Verkehr freigegeben werden.

Das chinesische Außenministerium teilt auf Social Media stolz das Großprojekt. Ein Gigant aus Stahl und Beton, mit einer Länge von 2.890 Metern, einem Gewicht von 22.000 Tonnen und insgesamt 625 Metern Tiefe über eine Schlucht. Würden Sie sich trauen, hier zu fahren?

Die Zeitersparnis für Autofahrer: Zwei Minuten über die Brücke, statt zwei Stunden durch die Berge.