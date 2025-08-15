YouTube-Paar stirbt bei Horror-Crash

Sie liebten Autos und das Abenteuer – nun verunglückte das YouTube-Paar tödlich.

Diese Tragödie erschüttert Tausende Fans: Stacey Tourout und Matthew Peter Yeomans, Verlobte und Macher des beliebten YouTube-Kanals Toyota World Runners, kamen bei einem Offroad-Unfall in der kanadischen Provinz British Columbia ums Leben.

Die beiden verunglückten gegen 18:30 Uhr Ortszeit auf einem abgelegenen Forstweg nahe dem Silver Cup Ridge in der Purcell Range, nördlich des Dorfes Trout Lake. Laut Angaben der örtlichen Rettungskräfte war die Unfallstelle schwer zugänglich – die dünne Luft, die Höhenlage und das schwindende Tageslicht erschwerten die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen erheblich.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Unfallopfer bereits leblos aufgefunden, das zweite Opfer wurde verletzt und desorientiert in ein Krankenhaus geflogen, wo es später verstarb.

Das Duo, das sich auf Fahrzeug- und Reiseabenteuer spezialisiert hatte, erfreute sich großer Beliebtheit auf YouTube – mit über 200.000 Abonnenten – und strebte an, das "weltweit erste Land Cruiser Chinook in 100 Tagen" zu bauen und auf eine Panamerika-Tour zu schicken. Vor ihrem Tod hatten sie erst kürzlich ein emotionales Video veröffentlicht mit dem Titel „VANCOUVER ISLAND | The Off-Road Version“ – es wurde zu ihrem letzten gemeinsamen Auftritt.

Staceys Mutter drückte in einer bewegenden Nachricht ihre tiefe Betroffenheit aus und bezeichnete das Unglück als „das verheerende Ende einer wunderbaren Liebesgeschichte“. Sie fügte hinzu: „Sie sind für immer zusammen, so wie wir wussten, dass sie immer sein würden.“