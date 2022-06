So ungesund ist veganer Käse

Viele vegane Käsesorten enthalten oft große Menge an ''schlechtem Cholesterin'' und ''wenig bis gar keine Proteine'' und Vitamine, wie ein Experte sagte.

Viele vegane Käsesorten haben „wenig Nährwert“ und gleichen die gesundheitlichen Vorteile des echten Käses nicht aus, warnt ein Experte gegenüber "Dailymail". Die veganen Käse-Produkte würden oft eine Menge "schlechtes Cholesterin", aber "wenig bis gar keine Proteine" oder Vitamine enthalten, so Richard Hoffman, Lehrbeauftragter für Ernährungsbiochemie an der University of Hertfordshire. Zu viel davon zu essen könne das Risiko für Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen erhöhen.

Stärke und Pflanzenöle – wie Kokosnussöl und Palmöl – seien die Hauptzutaten in veganem Käse und würden ihn dem Original ähneln lassen. Menschen würden erwarten, dass ein veganer Käse so viel Nährwert habe, wie ein Milchkäse. Das sei aber selten der Fall, so Hoffman. Viele Hersteller würden sich stattdessen darauf konzentrieren den veganen Käse wie Milchkäse schmecken, aussehen und sogar schmelzen zu lassen. Die veganen Käsesorten, die im Supermarkt erhältlich seien, hätten "wenig Nährwert", so der Experte.