''Spiegel''-Fälscher Relotius hat einen neuen Job

Relotius sorgte für einen riesigen Medien-Skandal: 2018 wurde bekannt, dass der Journalist beim ''Spiegel'' jahrelang Reportagen gefälscht und erfunden hatte.

Deutschland. Der frühere "Spiegel"-Reporter Claas Relotius arbeitet seit Kurzem für die Werbeagentur Jung von Matt als "Copywriter" (Texter), wie "Bild" berichtet. Die Agentur hat ihren Hauptsitz in Hamburg und ist mit diversen Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, China, Polen, Schweden, Slowakei und Tschechien vertreten. Unklar was genau Relotius für das Unternehmen Jung von Matt macht. Gegenüber "Bild" wollte dieses die Personalie nicht kommentieren.

Ende 2018 wurde bekannt, dass der preisgekrönte Journalist die Inhalte vieler seiner Reportagen erfunden hatte. Aufgedeckt wurden Relotius' Betrügereien durch seinen Kollegen Juan Moreno. Relotius sagt selber, dass "wahrscheinlich die wenigsten" seiner 120 Texte komplett richtig gewesen seien.