SPÖ gratuliert New Yorker Marxisten-Bürgermeister

Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Neben einigen enttäuschten Politikern gibt es auch solche, die sich über diesen Sieg freuen.

In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien auf Basis von Hochrechnungen setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch.

"Sein Sieg zeigt, wie wichtig Sozialpolitik ist"

Die SPÖ hat in den sozialen Medien den neuen Bürgermeister zu seinem Sieg gratuliert. In ihrem Posting schreiben sie auf Englisch: "Herzlichen Glückwunsch an Zohran Mamdani zur Wahl zum Bürgermeister von New York City!"

Sie loben seine Politik: "Er führte einen beeindruckenden Wahlkampf und setzte sich stark für bezahlbaren Wohnraum ein." Und betonen: "Sein Sieg zeigt, wie wichtig Sozialpolitik ist - in New York genauso wie hier."

Erster Muslim Bürgermeister

Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hat u. a. eine Mietpreisbremse und gratis Busse und Kinderbetreuung versprochen.

© APA/AFP/LEONARDO MUNOZ

Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die größte US-Stadt auf ein Minimum zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden.