Sturz von Meloni? Gerüchte um Komplott in Italien

Berater von Staatspräsident Mattarella treiben laut einem Meloni-Abgeordneten Initiativen zum Sturz des rechten Kabinetts voran

Von einem Abgeordneten in die Welt gesetzte Gerüchte über eine angebliche Verschwörung, um die rechte Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor Ende ihrer regulären Amtszeit 2027 zu stürzen, sorgen in Italien für einen Wirbel. Drahtzieher des Komplotts, über das die rechte Tageszeitung "La Verità" am Dienstag berichtete, soll ein Berater von Staatspräsident Sergio Mattarella sein. Mattarellas Büro bezeichnete diese Gerüchte allerdings als "lächerlich".

Das Präsidialamt erklärte sich am Dienstagnachmittag "erstaunt" über entsprechende Äußerungen des Fraktionschefs von Melonis Partei Fratelli d'Italia (FdI/Brüder Italiens) in der Abgeordnetenkammer, Galeazzo Bignami. Dieser hatte das Staatsoberhaupt aufgefordert, den Bericht von "La Verità" zu dementieren. Laut diesem Bericht würden Berater Mattarellas gegen Meloni und ihre rechte Koalition intrigieren.

Oppositionsparteien empört

In dem von Chefredakteur Maurizio Belpietro verfassten "La-Verità"-Artikel wird ein ehemaliger sozialdemokratischer Abgeordneter als einer der "Berater Mattarellas" genannt, "die sich offenbar in der Hoffnung hervortun, Giorgia Meloni ein Bein zu stellen und sie daran zu hindern, ihr Mandat zu Ende zu führen und sich 2027 erneut zu bewerben". Mattarellas Büro erklärte, Bignamis Äußerungen seien an der Grenze des Lächerlichen. Mehrere italienische Oppositionsparteien forderten daraufhin Meloni zu einer Stellungnahme im Parlament auf.

Die Fraktionschefin der Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico), Chiara Braga, forderte Meloni auf, die Äußerungen ihres Fraktionschefs Bignami zu erläutern und sich von dessen Aussagen zu distanzieren. Diese würden das Risiko eines beispiellosen Konflikts in sich bergen". Die größte Regierungspartei betreibe eine "Schmutzkampagne gegen das Präsidialamt".

Die seit drei Jahren amtierende Regierung unter Meloni ist laut Umfragen nach wie in Italien populär. Die Ministerpräsidentin will nach eigenen Angaben bei der nächsten Wahl wieder kandidieren und weiterregieren.