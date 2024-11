Mindestens vier Menschen verletzt

Eine russische Lenkbombe ist in der ukrainischen Stadt Charkiw in einen Supermarkt eingeschlagen und hat mindestens vier Menschen verletzt.

Das teilte Regionalgouverneur Oleh Synjehubow am Sonntag auf Telegram mit. Der Supermarkt sei im Schewtschenkiwski-Bezirk in der Nähe des Stadtzentrums getroffen worden. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, sagte, der Supermarkt befinde sich in der Nähe von Wohnhochhäusern.