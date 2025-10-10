Mehrere Tote und Vermisste nach Explosion in US-Sprengstoff-Firma

In einem militärischen Sprengstoffunternehmen im US-Bundesstaat Tennessee ist es zu einer Explosion gekommen. Es gibt mehrere Tote und Vermisste.

„Wir haben einige Personen, wir können bestätigen, dass einige verstorben sind“, sagte Humphreys County Sheriff Chris Davis am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Das Unternehmen Accurate Energetic Systems, LLC befindet sich etwa eine Stunde südwestlich von Nashville, Tennessee. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten daran, das Feuer einzudämmen und zu bewerten, halten sich aber aktuell von der unmittelbaren Umgebung zurück, da die Gefahr von Sekundärexplosionen besteht.

Anwohner in der Nähe berichten, dass sie die Wucht der Explosion gespürt haben. „Ich dachte, das Haus wäre eingestürzt, während ich darin war“, sagte Gentry Stover telefonisch der Associated Press. „Ich wohne sehr nah bei Accurate und habe etwa 30 Sekunden nachdem ich aufgewacht bin realisiert, dass es das gewesen sein muss.“