Touristin (37) in Streifenwagen vergewaltigt

Die Urlauberin saß in Handschellen auf dem Rücksitz.

Ein schwerer Vorwurf erschüttert derzeit die südfranzösische Stadt Aubagne bei Marseille. Eine 37-jährige Touristin aus Großbritannien beschuldigt einen Polizisten, sie während einer Fahrt im Streifenwagen vergewaltigt zu haben.

Die Frau war in der Nacht auf den 10. September wegen angeblicher Trunkenheit in der Öffentlichkeit festgenommen worden. Mit Handschellen fixiert, saß sie zwischen zwei Beamten auf der Rückbank des Polizeiautos. Während der Fahrt soll sich einer der Polizisten neben sie gesetzt, sie geküsst und anschließend sexuell missbraucht haben.

Die Justiz reagierte umgehend: Der verdächtige Beamte wurde in Untersuchungshaft genommen und wegen Vergewaltigung sowie Amtsmissbrauchs angeklagt. Ein zweiter Polizist steht unter Verdacht, die Tat nicht gemeldet zu haben, ein dritter gilt als Zeuge.