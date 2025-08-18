Traktor stürzt auf Autobahn und verursacht Mega-Stau

Ein schwerer Unfall hat am Montag in England zu massiven Verkehrsproblemen geführt. Auf einer wichtigen Autobahn fiel ein Traktor von einer Brücke direkt auf die Fahrbahn.

Die Strecke wurde daraufhin komplett gesperrt. Für Autofahrer bedeutete das stundenlange Verzögerungen.

Der Unfall im Detail

Nach Angaben britischer Medien stürzte der Traktor am Montagvormittag von einer Brücke auf die M20 zwischen Swanley und Addington (Grafschaft Kent, England). Der Vorfall ereignete sich gegen 11.17 Uhr Ortszeit.

Der Traktor nach dem Absturz auf die M20 in Kent (England). © UKNIP

Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Auch die Überführung, die A227 bei Wrotham, blieb blockiert. Nach ersten Informationen war zuvor ein Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Brücke gemeldet worden, in dessen Folge der Traktor auf die Autobahn kippte.

Rettungseinsatz

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Stillstand auf der M20: Autofahrer mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. © National Highways

Währenddessen versuchten die Einsatzkräfte, die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Autofahrern wurde geraten, weiträumige Umleitungen zu nutzen und mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Dauer der Sperre

Die Sperre zwischen den Anschlussstellen J1 (Swanley) und J3 (Addington) sollte nach ersten Einschätzungen mindestens vier Stunden dauern. Der Betreiber „National Highways“ (britische Autobahnverwaltung) bat Autofahrer, ihre Fahrt nach Möglichkeit zu verschieben oder alternative Routen zu wählen.