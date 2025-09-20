Trauerfeier für Charlie Kirk in Arizona

Witwe Erica Kirk, Trump und JD Vance sprechen

Angehörige, Weggefährten und Anhänger des ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk werden seiner bei einer großen Trauerfeier gedenken. Die Veranstaltung findet am Sonntag (11.00 Uhr Ortszeit; 20.00 Uhr MESZ) in einem Football-Stadion im US-Staat Arizona statt, wo Kirk zuletzt mit seiner Familie lebte. Es werden Zehntausende Gäste erwartet, neben Witwe Erica Kirk sollen auch US-Präsident Donald Trump und dessen Stellvertreter JD Vance sprechen.

Charlie Kirk (†31) – sein Tod löste internationale Schlagzeilen aus. © getty

Auch weitere Regierungsvertreter und Trumps ältester Sohn, Don Jr., wollten teilnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen gelten als extrem hoch. Das Land steht seit dem Attentat auf Kirk unter besonderer Anspannung. Der 31-Jährige war am 10. September bei einer Veranstaltung an einer Universität im US-Staat Utah erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde kurze Zeit später festgenommen und unter anderem wegen Mordes angeklagt. Ihm droht die Todesstrafe.

Das Attentat entfaltet in den USA erhebliche politische Schlagkraft. Kirk stand der Regierung von Präsident Trump und dessen Familie sehr nahe. Der Aktivist hatte 2012 die Organisation Turning Point USA gegründet, die heute an zahlreichen Schulen und Hochschulen aktiv ist. Über seine Plattformen - darunter auch ein erfolgreicher Podcast - erreichte Kirk ein Millionenpublikum, vor allem junge Menschen. Kritiker warfen ihm vor, rassistische, homophobe und sexistische Ansichten zu verbreiten.