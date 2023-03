× Trauerfeier für Luise (12): Ganzer Ort in Tränen

Familie, Freunde, Schulkollegen, Lehrer – ganz Freudenberg nahm am Mittwoch bei einer Gedenkfeier Abschied.

Am 11. März kam die 12-jährige Schülerin Luise gewaltsam zu Tode. Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren haben gestanden, sie getötet zu haben. Zehn Tage nach dem Fund der Leiche der 12-jährigen Luise aus dem südwestfälischen Freudenberg fand am Mittwochabend um 18 Uhr in der Stadt eine bewegende Trauerfeier statt. Viele Menschen sind zusammengekommen, um mit Angehörigen und Mitschülern Abschied von der getöteten zwölfjährigen Luise zu nehmen.

Der engste persönliche Kreis von Familie und Freunden kam in der Evangelischen Kirche der Stadt zu einer Trauerfeier zusammen. Die Gedenkfeier wurde auch per Audio-Stream in die Aula und auf den Schulhof der Gesamtschule, auf die Luise ging, übertragen. Hunderte versammelten sich vor dem Schulgebäude um die Gottesdienst-Übertragung zu hören, wie "Bild" berichtet.

In der Kirche wurde das Lied "Flugzeuge aus Papier" von Sarah Connor (42) abgespielt. "Du warst doch eben noch bei mir. Du standst doch eben noch bei mir." Hunderte Verwandte, Freunde und Nachbarn hatten sich auf den Weg in die kleine evangelische Kirche gemacht.

Bewegende Trauer-Rede für Luise

Schülerin Luise (†12) aus Freudenberg wurde von ihren vermeintlichen Freundinnen (12, 13) getötet

Pfarrer Thomas Ijewski eröffnete die Trauerfeier mit bewegenden Worten: "Luise ist tot. Eure Luise! Ihr trauert, unsere Stadt Freudenberg trauert, und das ganze Land. Heute sind wir hier, an ihrem Sarg. Um uns gemeinsam an Luise zu erinnern. Um von ihr Abschied zu nehmen. Um Euer Leid zu teilen."

Ijewski: "Uns allen ist jetzt unsäglich schwer ums Herz. Wir alle ringen um Fassung. Niemand von uns kann in Worte kleiden, was uns durch den Kopf geht. Aber wir sind zusammen. Wir halten zusammen. Wir lassen uns nicht los. In dieser Kirche haben wir Luise getauft. Haben sie Gott ans Herz gelegt. Hier nehmen wir auch von ihr Abschied."

Der Pfarrer beschrieb Luise als fröhliches, junges Mädchen, das so jäh aus dem Leben gerissen wurde. "Ihre unbändige Freude, ihr Lachen und ihr Toben – all das fehlt. Fehlt in ihrem Elternhaus, fehlt in der Klasse, fehlt in unserer Stadt."

Auf die Predigt folgte eine Gesangseinlage und ein gemeinsames "Vater unser". Nach etwa einer halben Stunde war die Trauerfeier zu Ende.

Innehalten am Tatort im Wald

Die Stelle im Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz zu Nordrhein-Westfalen, an der Luise einige Kilometer von Freudenberg entfernt getötet wurde, wird immer stärker zum Anziehungspunkt für Trauernde. Dort liegen zahlreiche Blumen – Kerzen brennen, Engel, Herzen und bemalte Steine erinnern an das Mädchen.

Der gewaltsame Tod der Zwölfjährigen am 11. März hat viele Menschen in Freudenberg bei Siegen geschockt. Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen haben gestanden, Luise mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden kannten sich die drei.