Trotz Waffenruhe: Hamas beschießt israelische Soldaten

Hamas-Terroristen haben laut Medienberichten israelische Soldaten im Raum Rafah angegriffen.

Wie der israelische TV-Sender "C14" berichtet, haben Hamas-Kämpfer auf die IDF-Soldaten mit Panzerabwehrwaffen und Scharfschützengewehren das Feuer eröffnet. Die israelischen Soldaten haben diesen Angriff erwidert. Von der Regierung wurde bisher nicht genehmigt worden.

Waffenruhe bröckelt

Derzeit scheint die Waffenruhe zu bröckeln. Nach der Überstellung der sterblichen Überreste einer bereits geborgenen Geisel hat die israelische Regierung der Hamas vorgeworfen, gegen das geltende Abkommen verstoßen zu haben. Die islamistische Palästinenserorganisation habe am Vorabend einen Teil des Leichnams einer von Israel bereits 2023 teilweise geborgenen toten Geisel zurückgegeben, teilte das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Dienstag mit.

Die Hamas hat angekündigt, weitere Leichen zurückzugeben. Diese sollen um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ) übergeben werden, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas, der Kassam-Brigaden, auf Telegram. Die Leiche sei in einem Tunnel gefunden worden.