Trump-Ansage: Treffen mit Putin könnte "sehr bald" stattfinden

US-Präsident Donald Trump könnte sich nach eigenen Angaben "sehr bald" mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen.

"Es gibt noch kein Datum, aber es könnte sehr bald sein", sagte Trump am Sonntag auf die Frage eines Journalisten, wann er den Kreml-Chef in Saudi-Arabien treffen werde.

Trump hatte am Mittwoch ein eineinhalbstündiges Telefonat mit Putin geführt und im Anschluss erklärt, er habe mit ihm den "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Unterdessen berichtete die russische Zeitung "Kommersant", dass eine russische Delegation von Dienstag an zu Gesprächen über die Ukraine in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erwartet werde. Die Zeitung berief sich auf ungenannte Quellen.