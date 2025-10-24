Trump belegt Kolumbiens Präsidenten mit Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hat das kolumbianische Staatsoberhaupt Gustavo Petro mit Sanktionen belegt.

"Seit dem Amtsantritt von Präsident Gustavo Petro ist die Kokainproduktion in Kolumbien auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten explodiert. Sie überschwemmt die USA und vergiftet Amerikaner", erklärte Finanzminister Scott Bessent am Freitag. Petro wies auf X die Vorwürfe als "paradox" zurück. Er bekämpfe seit Jahrzehnten die Drogenkartelle und werde nun mit Strafen belegt.

Kolumbien habe den USA bei der Eindämmung des Kokainkonsums geholfen, erklärte der aus dem linken Parteienspektrum stammende Präsident. Die Sanktionen seien daher völlig unangebracht. "Aber wir werden niemals auf die Knie gehen!"

Trump stoppt alle Finanzhilfen

Bessent rechtfertigte die Maßnahmen indes: "Präsident Petro hat zugelassen, dass die Drogenkartelle gedeihen, und sich geweigert, diese Aktivitäten zu unterbinden. Präsident Trump ergreift heute entschlossene Maßnahmen, um unser Land zu schützen und klarzustellen, dass wir den Drogenschmuggel in unser Land nicht dulden werden."

Trump hatte am Mittwoch erklärt, sämtliche Finanzhilfen für das Land seien gestoppt worden. Zudem hatte er am Wochenende mit der Anhebung von Zöllen gegen Kolumbien gedroht. Trump wirft auch dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro vor, am Drogenschmuggel beteiligt zu sein. Auf Anordnung Trumps hat das Militär große Kräfte in der Region zusammengezogen, um den Kampf gegen den Drogenschmuggel voranzutreiben.