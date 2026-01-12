Alles zu oe24VIP
© Getty

Konflikt

Trump kündigt Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran an

12.01.26, 23:22
Zollsatz in Höhe von 25 Prozent gelte "mit sofortiger Wirkung"

US-Präsident Donald Trump hat angesichts des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Sicherheitskräfte gegen die Massenproteste in dem Land Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran angekündigt.

"Mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran tätigt, einen Zollsatz von 25 Prozent auf alle Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen", schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Beginn der Proteste im Iran 

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) wurden seit Beginn der Proteste im Iran vor zwei Wochen mindestens 648 Demonstranten getötet, andere Schätzungen gehen demnach sogar von mehr als 6.000 Toten aus.

