Trump: "Make America's showers great again"

US-Präsident hob Wasserdrucklimit für Duschen in den USA auf

"Make America's showers great again", hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung des Weißen Hauses zu einem von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Dekret, mit dem er die in den USA seit Jahren vorgeschriebene Begrenzung des Wasserdrucks in Duschen aufgehoben hat. Das Limit war Trump schon lange ein Dorn im Auge. Es war aus Umweltschutzgründen unter Barack Obama (2009-17) eingeführt.

"Ich dusch gern"

Joe Biden hatte nach Trumps erster Amtszeit (2021-25) die Effizienzmaßnahmen wieder aufgenommen. In der Mitteilung des Präsidialamts hieß es nun, übermäßige Regulierung sorge für zu viel Bürokratie und lasse die amerikanische Wirtschaft und die persönlichen Freiheiten ersticken. Trump sagte bei der Unterzeichnung des Dekrets: "Was mich betrifft, ich dusche gern und kümmere mich um mein schönes Haar."

Auf einer Pressekonferenz Anfang des Jahres kurz vor seiner erneuten Amtsübernahme hatte Trump gemeint: "Kein Wasser kommt aus der Dusche. Es tröpfelt, tröpfelt, tröpfelt. Also, was passiert: Du stehst zehnmal so lange in der Dusche."