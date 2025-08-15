Trump meldet sich vor Gipfel – mit nur zwei Wörtern

US-Präsident Trump ist bereits auf dem Weg nach Alaska.

Showdown in Alaska: Um exakt 11 Uhr Ortszeit (21 Uhr in Europa) wollen sich US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin in Anchorage treffen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sind Trump, Außenminister Marco Rubio, Handelsminister Howard Lutnick, Finanzminister Scott Bessent und der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, John Ratcliffe, bereits auf dem Weg nach Alaska.

Trump meldete sich kurz vor Abflug noch einmal auf seinem Social-Media-Netzwerk mit einer kurzen Botschaft zu Wort. Die Nachricht auf Truth Social bestand dabei aus lediglich zwei Wörtern: "HIGH STAKES", also "HOHE EINSÄTZE". Der US-Präsident verdeutlichte also noch einmal, dass viel auf dem Spiel stehe.

Die Infografik zeigt das geplante Treffen von Trump und Putin in Alaska am 15. August. Eine Karte hebt die Lage von Alaska zwischen Russland und den USA hervor. Alaska ist mit 1,7 Millionen Quadratkilometern der größte US-Bundesstaat und wurde 1867 von den USA vom Russischen Reich gekauft. Quelle: APA.

Putin besucht Fischöl-Fabrik

Auch Putin sitzt bereits im Flugzeug. Auf dem Weg zum Gipfeltreffen besucht der Kreml-Chef das Gebiet Magadan im Fernen Osten seines Riesenreichs. Der Kremlchef nutzte die Gelegenheit solcher Fernreisen auch, um sich um die russischen Regionen zu kümmern, kommentierte sein Sprecher Dmitri Peskow.

Magadan liegt Luftlinie etwa 6.000 Kilometer östlich von Moskau. Das dünn besiedelte Gebiet am Ochotskischen Meer hat historisch einen traurigen Ruf als Ort von Lagern und Gefängnissen. Es lebt heute von Bergbau und Fischfang. Putin sollte in der Gebietshauptstadt Magadan eine Fabrik, Sport- und Kulturzentren besuchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Danach sind es noch gut 3.000 Kilometer Flug bis nach Anchorage.