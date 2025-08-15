Alles zu oe24VIP
Trump provoziert erneut vor Treffen: "Wird schnell vorbei sein"

Wenige Minuten

Trump provoziert erneut vor Treffen: "Wird schnell vorbei sein"

15.08.25, 12:14
Teilen

Auf einer Militärbasis in Alaska suchen Trump und Putin heute nach Lösungen für den Ukraine-Krieg.  Es steht ein historisches Treffen bevor - und kurz davor provoziert Trump erneut mit denkwürdigen Aussagen.

Trump erklärte am Donnerstag im Weißen Haus vor Journalisten: „Wir werden herausfinden, wo jeder steht. Und ich werde innerhalb der ersten zwei, drei, vier oder fünf Minuten wissen, ob unser Treffen gut oder schlecht verlaufen wird.“ Große Worte - selbst für den US-Präsidenten, der auf Wladimir Putin trifft. 

"Wird schnell vorbei sein"

Er fügte hinzu: „Und wenn es ein schlechtes Treffen ist, wird es sehr schnell vorbei sein. Und wenn es ein gutes Treffen ist, werden wir in naher Zukunft Frieden erreichen.“ Es hört sich beinahe wieder wie eine Drohung an - die USA symbolisiert zumindest einmal mehr ihre Machtposition. 

Letztes Treffen 2019

Trump und Putin hatten sich das letzte Mal 2019 beim G20-Treffen in Osaka gesehen. Das Treffen heute wird in die Geschichte eingehen - erste Verhandlungsergebnisse werden gegen Mitternacht erwartet.

