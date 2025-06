Trump mit Ansage: "Haben einen Käufer für TikTok"

Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Käufer für die Videoplattform TikTok gefunden.

"Wir haben einen Käufer für TikTok", verkündete Trump am Sonntag in einem Interview im Sender Fox News. Es handle sich um eine Gruppe "sehr reicher Leute", sagte Trump. Mehr werde er in "etwa zwei Wochen" verraten.

Für den Verkauf sei voraussichtlich auch die Zustimmung der chinesischen Regierung erforderlich, fügte Trump hinzu. Chinas Präsident Xi Jinping werde aber "wahrscheinlich" zustimmen.

Drohung mit Verbot

Einen Tag vor Trumps Amtsantritt im Jänner war in den USA ein Gesetz in Kraft getreten, das dem chinesischen Mutterkonzern ByteDance den Verkauf von TikTok vorschreibt - andernfalls wird die Plattform verboten. Hintergrund sind Befürchtungen der US-Behörden, Peking könne über TikTok die öffentliche Meinung in den USA beeinflussen.

Dem Gesetz zufolge hätte das US-Geschäft von TikTok bis zum 19. Jänner verkauft oder aus den App-Stores in den USA verbannt werden müssen. Trump hat die Frist aber schon drei Mal verlängert. Bei der dritten Fristverlängerung am 19. Juni hatte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklärt, Trump wolle "nicht, dass TikTok von der Bildfläche verschwindet". Ziel des geplanten Verkaufs sei es, dass die US-Bevölkerung "TikTok weiterhin mit der Gewissheit nutzen kann, dass ihre Daten sicher und geschützt sind".

Verbot oder einen Verkauf

In seiner ersten Amtszeit bis Anfang 2021 hatte sich Trump noch selbst für ein Verbot oder einen Verkauf von TikTok eingesetzt. Inzwischen sieht er in der Plattform mit ihren mehr als 170 Millionen US-Nutzern aber offenbar eine gute Möglichkeit, um Jungwähler für sich zu gewinnen. In seinem Wahlkampf 2024 setzte Trump stark auf Onlinedienste.

Der US-Präsident hat zuletzt wiederholt betont, dass er die bei Jugendlichen beliebte Video-App schätze: "TikTok hat einen kleinen, warmen Platz in meinem Herzen", sagte Trump im Mai im Sender NBC News.