Trump nach Drohnen-Alarm: "Los geht's!"

Der US-Präsident sorgt mit einem Posting für Rätselraten.

Polen hat nach Regierungsangaben mehrere Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine am Mittwoch in den Luftraum des NATO-Staats eingedrungen sind. Es ist der erste bekannte Fall, bei dem ein Mitglied des westlichen Militärbündnisses seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Schüsse abgefeuert hat. "Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg standen wir einem offenen Konflikt so nah", sagte Ministerpräsident Donald Tusk im Parlament.

"Was ist mit Russland?"

US-Präsident Donald Trump warf Russland die Verletzung von Polens Luftraum vor. "Was ist mit Russland, das den polnischen Luftraum mit Drohnen verletzt?" schrieb Trump am Mittwoch in einer Kurzbotschaft auf seinem Onlinedienst Truth Social. Er fügte hinzu: "Los geht's!" Was Trump damit genau meinte, blieb unklar.

Am Abend (MESZ) telefonierte Polens Präsident Karol Nawrocki telefoniert mit Trump, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Und zwar "in dem Bemühen, internationale Unterstützung zu mobilisieren". Für Donnerstagnachmittag berief Nawrocki den polnischen Rat für nationale Sicherheit ein. Trump hatte Nawrocki vor einer Woche im Weißen Haus empfangen und ihm Unterstützung für die Sicherheit Polens zugesichert.

Die Karte zeigt russische Drohnenvorfälle im polnischen Luftraum. In drei Woiwodschaften in Polen wurde die Bevölkerung gewarnt. In der Nähe von Lublin wurden abgestürzte Drohnen gefunden. Die Karte hebt auch schwere russische Luftangriffe in der Ukraine hervor. Quelle: APA.

Polen ruft UNO-Sicherheitsrat an

Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich auf Antrag der Regierung in Warschau in einer Dringlichkeitssitzung mit der Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland. Das teilte das polnische Außenministerium am Donnerstag mit. Polen hatte in der Nacht auf Mittwoch mit Unterstützung von NATO-Verbündeten mehrere russische Drohnen abgeschossen. Polen schränkt außerdem den Flugverkehr entlang seiner Ostgrenze zu Weißrussland und der Ukraine ein.

"Auf Ersuchen des Einsatzkommandos der Streitkräfte (...) werden im Osten Polens Flugverkehrsbeschränkungen in Form der Sperrzone EP R129 eingeführt", teilte die polnische Flugsicherungsbehörde in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung mit. Die Beschränkungen traten am Mittwoch um 22:00 Uhr GMT in Kraft und gelten bis zum 9. Dezember, hieß es. Eine Ausnahme gelte für Militärflugzeuge.