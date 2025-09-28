Trump plant am Dienstag seltenes Treffen mit Militär-Spitze

US-Präsident Donald Trump wird einem Medienbericht zufolge am Dienstag zu einem seltenen Treffen mit der gesamten Militärführung des Landes zusammenkommen.

Wie die "Washington Post" am Sonntag unter Berufung auf ein Planungsdokument berichtete, ist die Zusammenkunft in Quantico im Bundesstaat Virginia geplant. Die USA haben Truppen auf der ganzen Welt stationiert, die von Generälen und Admiralen mit zwei, drei oder vier Sternen kommandiert werden. Sie sind alle geladen.

Bei der rund einstündigen Veranstaltung wird Verteidigungsminister Pete Hegseth voraussichtlich über die Notwendigkeit sprechen, im gesamten Militär einen "Krieger-Ethos" zu pflegen, wie US-Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Hegseth betont in fast jeder öffentlichen Rede die Notwendigkeit einer kriegerischen Mentalität im US-Militär. Trump hatte das US-Verteidigungsministerium bereits in Kriegsministerium umbenennen lassen.

Tomahawk-Lieferung an Europa denkbar

Zuvor meinte Vize-Präsident JD Vance, dass die US-Regierung erstmals überlege Tomahawk-Marschflugkörper an die NATO zu liefern. Diese könnten sie dann an die Ukraine weitergeben. Laut Vance laufen derzeit diesbezüglich Gespräche innerhalb der Regierung, die letzte Entscheidung liege aber bei Donald Trump.

Ein klares Zeichen, dass die USA noch mehr am Friedenswillen Russlands zweifelt. Denn die Flugkörper haben eine Reichweite von 2.500 Kilometern und könnten aus der Ukraine aus Russland treffen. Es wäre eine massive Stärkung für die Verteidigung der Ukraine. Gut möglich, dass auch dieser Plan am Dienstag thematisiert wird.