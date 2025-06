Trump schockt mit neuem Putin-Sager

Für US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Grund geliefert, das Land in Grund und Boden zu bombardieren.

Vor Reportern an Bord der Air Force One sagte Trump am Freitag (Ortszeit) außerdem, er habe noch nicht entschieden, ob er den Vorschlägen des US-Senats folgen und Sanktionen gegen Russland verhängen werde. "Ich werde sie anwenden, sollte es notwendig sein", meinte der Republikaner demnach.

In der Nacht auf Samstag gab es massive russische Luftangriffe auf die ostukrainische Stadt Charkiw mit laut Berichten mehreren Opfern. An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes schlugen demnach Kamikaze-Drohnen, Raketen und Gleitbomben ein, wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Infolge der Angriffe, die am frühen Morgen andauerten, seien mehrere Brände ausgebrochen.

"Charkiw erlebt derzeit den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. In den letzten anderthalb Stunden waren mindestens 40 Explosionen in der Stadt zu hören", schrieb Bürgermeister Ihor Terechow laut dem Bericht auf Telegram. Er schrieb von einem Toten.

Sechs Tote bei Luftangriffen am Freitag

Bei den heftigen russischen Luftangriffen auf die Ukraine in der Nacht auf Freitag sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sechs Menschen getötet worden. Drei davon seien bei Rettungseinsätzen angegriffen worden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. 80 Menschen seien in der Hauptstadt Kiew und an anderen Orten verletzt worden. Einige Einwohner sind immer noch unter Trümmern verschüttet.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau hatten die russischen Streitkräfte bei den Angriffen militärische Ziele im Visier. Diese seien die Vergeltung für "terroristische Handlungen" der Ukraine gegen Russland. Der Ukraine war am Wochenende ein spektakulärer Angriff auf russische Langstreckenbomber Tausende Kilometer von der Grenze entfernt gelungen. Außerdem wurden auf Eisenbahn- und Autobahnbrücken Sabotageakte verübt.

Weiters teilte Moskau mit, die russische Luftabwehr habe innerhalb von achteinhalb Stunden 82 ukrainische Drohnen abgefangen. Einige hätten sich über Moskau und Umgebung befunden. Die meisten Drohnen seien am Freitagnachmittag und -abend über Gebieten nahe der ukrainischen Grenze oder in Zentralrussland zerstört worden.