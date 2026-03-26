Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Trump
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Deal-Zoff

Trump sicher: Iran verhandelt heimlich – Teheran weist alles zurück

26.03.26, 11:58
Teilen

Mitten im Iran-Krieg sorgt Donald Trump erneut für Aufsehen. Er behauptet, der Iran führe längst Gespräche, gebe das aber aus Angst nicht öffentlich zu. 

Bei einem Spendendinner des National Republican Congressional Committee erklärte Trump, dass der Iran seiner Meinung nach verhandle. Das Problem: Die Führung in Teheran traue sich nicht, das offen einzugestehen.

Damit widerspricht er erneut den offiziellen Aussagen aus dem Iran.

Klare Absage aus Teheran

Die iranische Seite weist solche Aussagen entschieden zurück. Offiziell heißt es, es gebe keine Verhandlungen mit den USA und auch keine Absicht, solche aufzunehmen. Der Krieg bleibt damit nicht nur militärisch, sondern auch politisch völlig festgefahren.

Widersprüchliche Signale im Krieg

Die Lage wirkt zunehmend unübersichtlich: Während Trump immer wieder von Gesprächen oder Annäherungen spricht, kommt aus dem Iran eine klare Gegenlinie. Experten sehen darin ein gefährliches Spiel mit widersprüchlichen Botschaften – mitten in einem ohnehin eskalierenden Krieg.

Hoffnung oder nur Strategie?

Ob tatsächlich im Hintergrund verhandelt wird, bleibt unklar. Möglich ist auch, dass beide Seiten versuchen, mit Aussagen Druck aufzubauen. Klar ist nur: Ein echtes Ende ist derzeit nicht in Sicht, auch wenn immer wieder von Gesprächen die Rede ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen