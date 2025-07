Trump spielt in Schottland zunächst einmal Golf

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag seinen Schottland-Besuch mit einer Runde Golf in der Früh fortgesetzt.

Fotos zeigen Trump mit Golfhandschuh und weißer USA-Kappe auf seiner Luxusanlage in South Ayrshire. Der US-Präsident ist ein passionierter Golfspieler, ihm gehört auch eine Anlage auf der anderen Seite des Landes in Aberdeenshire, die er während seines Besuches ebenfalls besichtigen will.

© Getty

Für Samstag hatte der US-Präsident zunächst keine offiziellen Termine angekündigt. Am Sonntag trifft er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gesprächen im Zollkonflikt zwischen der Europäischen Union und der US-Regierung zusammen. Am Montag sollen Handelsgespräche mit dem britischen Premierminister Keir Starmer folgen.