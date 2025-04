Trump und Selenskyj kommen zum Papst-Begräbnis

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs kommen am Samstag nach Rom.

Die Trauerfeier für den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus wird am Samstag um 10.00 Uhr in Rom stattfinden. Das teilte der Vatikan Dienstagvormittag mit.

Zur Trauerzeremonie werden Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt erwartet. US-Präsident Donald Trump wird etwa zur Bestattung nach Italien reisen, wie er auf der Online-Plattform Truth Social ankündigte. Es ist die erste angekündigte Auslandsreise in seiner zweiten Amtszeit.

Angekündigt hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Damit könnte es nach dem Eklat von Washington erstmals wieder zu einem persönlichen Treffen der beiden Politiker kommen.