Trump vereidigt neuen Notenbankchef Warsh

56-Jähriger wird bei Zeremonie im Weißen Haus den Amtseid ablegen

US-Präsident Donald Trump vereidigt am Freitag den neuen Notenbankchef Kevin Warsh.

Der 56-Jährige wird bei einer Zeremonie im Weißen Haus den Amtseid ablegen. Warsh war Trumps Wunschkandidat für die Spitze der Federal Reserve (Fed). Der Senat hatte dann seine erforderliche Zustimmung für Warshs Nominierung durch den Präsidenten erteilt.

Warsh folgt Jerome Powell nach, der die Notenbank acht Jahre lang leitete. Der künftige Notenbank-Chef hat einen Kurswechsel angekündigt. Die eigentlich unabhängige Fed sieht sich unter Trump beispiellosem Druck ausgesetzt, den Leitzins zu senken. Die oppositionellen Demokraten werfen dem neuen Fed-Vorstand vor, dabei Trumps Erfüllungsgehilfe zu sein. Warsh war bereits bis 2011 Mitglied des Fed-Gouverneursrats. Er trat damals jedoch aus Protest gegen die Politik des billigen Geldes zurück.