Trump-Hammer: Vier Medien müssen Büros räumen

"New York Times", NPR, NBC News und "Politico" betroffen

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat am späten Freitagabend (Ortszeit) angekündigt, vier US-Medienorganisationen aus den ihnen zugewiesenen Büroräumen im Pentagon entfernen zu wollen. Der Grund hierfür sei, Platz für andere Medienvertreter schaffen zu wollen. Betroffen von der Entscheidung sind die "New York Times", National Public Radio (NPR), NBC News sowie die Online-Zeitung "Politico".

In einem Memo über ein "New Annual Media Rotation Program" heißt es, dass die Medienvertreter ihre Räume bis zum 14. Februar räumen müssten. An ihrer Stelle würden die "New York Post", One America News Network, Breitbart News Network und "HuffPost News" die Büroräume erhalten.

Die vier Medienorganisationen sollen dennoch weiterhin vollwertige Mitglieder des Pentagon-Pressekorps bleiben. Jedes Jahr soll nun ein Medienunternehmen aus dem Bereich Print, Online, TV oder Radio sein Büro räumen, damit ein neues Medium einziehen kann und damit die Möglichkeit erhält, als ansässiges Mitglied des Pentagon-Pressekorps zu berichten.