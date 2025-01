Trumps Amtseinführung: So läuft der Tag ab

Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.

Der demokratische Noch-Amtsinhaber Joe Biden übergibt dann an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte. Trump hatte damals an Bidens Amtseinführung nicht teilgenommen. Biden dagegen hält sich an die üblichen Gepflogenheiten und wird dabei sein.

Der Tag ist gefüllt mit allerlei protokollarischen Terminen. Der Ablauf nach Angaben des Trump-Teams im Detail - noch ohne genaue Uhrzeiten:

* In der Früh gibt es einen Gottesdienst in der St. John's-Kirche in Gehweite zum Weißen Haus.

* Anschließend empfangen die Bidens die Trumps im Weißen Haus zum Tee.

* Danach folgt die große Vereidigungszeremonie. Die war eigentlich wie üblich draußen an der Westseite des Kapitols geplant, wurde wegen des kalten Wetters in der Hauptstadt aber in letzter Minute ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt - in die Kuppelhalle des Kapitols, wo deutlich weniger Gäste Platz haben. Erwartet werden neben Trump und Biden deren Ehefrauen und Vizes, weitere Familienmitglieder Trumps sowie hochrangige Politiker und Gäste, auch aus dem Ausland.

* Laut Verfassung endet Bidens Amtszeit um 12.00 Uhr Mittag Ortszeit. Kurz vorher müssen Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Es erfolgt zunächst die Vereidigung des Stellvertreters, dann die des Präsidenten.

* Anschließend hält Trump seine Antrittsrede. Bei den Amtseinführungen von Barack Obama (2009), Trump (2017) und Biden (2021) dauerten die Ansprachen jeweils etwa 20 Minuten.

* Bei der Vereidigungszeremonie gibt es auch Unterhaltungsprogramm: Die bekannte Country-Sängerin Carrie Underwood wird das Lied "America the Beautiful" singen. Die Nationalhymne kommt bei der Zeremonie von Tenor Christopher Macchio. Auch der Country-Sänger Lee Greenwood tritt dort auf. Greenwoods Lied "God Bless the USA" war im Wahlkampf so etwas wie die inoffizielle Trump-Hymne.

* Im Anschluss werden Biden und Harris offiziell verabschiedet.

* Trump unterzeichnet im Präsidentenzimmer im Kapitol erste Dokumente. Traditionell sind dies Ernennungsurkunden, Memoranden, Proklamationen oder auch Anordnungen.

* Es folgt ein feierliches Mittagessen im Kapitol mit Trump, Vance und Gästen.

* Der neue Präsident und dessen Vize inspizieren Einheiten des US-Militärs bei einem Parademarsch am Kapitol.

* Dann gibt es die Präsidentenparade, die traditionell entlang der Pennsylvania Avenue zwischen dem Kapitol und dem Weißen Haus führt, nun aber ebenfalls ins Innere verlegt wurde: in eine Sportarena im Zentrum Washingtons. Dort sollen Unterstützer Platz haben. Trump kündigte an, er wolle dort nach der Zeremonie vorbeikommen.

* Im Weißen Haus steht später eine weitere Unterzeichnungszeremonie auf dem Programm - im Oval Office, dem Amtszimmer des Präsidenten. Trump hat diverse Beschlüsse für seinen ersten Tag im Amt angekündigt.

* Am Abend nimmt Trump schließlich an drei festlichen Bällen teil und will bei allen drei Veranstaltungen auch sprechen. Bei einem der Bälle tritt die einst legendäre Disco-Gruppe Village People auf, die unter anderem mit den Liedern "Y.M.C.A." und "Macho Man" weltbekannt wurden. Beide Songs nutzte Trump ausgiebig im Wahlkampf.