Truppen-Hammer – Trump plant DIESEN Ukraine-Deal

US-Präsident Donald Trump signalisiert eine überraschende Kehrtwende bei den Ukraine-Sicherheitsgarantien und bespricht mit europäischen Staatslenkern eine mögliche Truppenstationierung.

Nach monatelanger strikter Ablehnung signalisierte der US-Präsident europäischen Staatslenkern, darunter etwa der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, plötzlich Bereitschaft, dass die USA der Ukraine Sicherheitsgarantien geben könnte. Das "Wall Street Journal" enthüllt: Trump denkt um – doch bei der heiklen Truppenfrage gibt es einen Haken.

In einer Schaltkonferenz nach seinem Alaska-Gipfel mit Putin überraschte Trump die europäischen Regierungschefs. Laut europäischer Regierungsvertreter erklärte er, man könne sich bilaterale Sicherheitszusagen und militärische wie finanzielle Unterstützung fürs Ukraine-Militär durch eine Koalition westlicher Staaten vorstellen – darunter auch die USA. Noch im Februar hatte Trump solche Garantien kategorisch abgelehnt und sich vor laufenden Kameras heftig mit Selenskyj gestritten.

Trump: Keine Stationierung von US-Truppen

Auf eine Stationierung von US-Truppen in der Ukraine legte sich Trump aber nicht fest. Diese Aufgabe sollen die Europäer alleine übernehmen. Das "Wall Street Journal" berichtet: "Trump hatte auch nicht auf eine europäische Bitte reagiert, irgendeine Form von Rückhalt für europäische Truppen bereitzustellen, die möglicherweise im Rahmen eines Friedensabkommens in die Ukraine entsandt würden." Europäische Spitzenpolitiker begrüßten dennoch in einer gemeinsamen Stellungnahme am Samstag Trumps grundsätzliche Bereitschaft zu Sicherheitsgarantien.

Trump machte den europäischen Politikern deutlich, dass Putin nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit sei. Der russische Präsident fordere, dass die Ukraine im Osten Territorium abtrete. Dafür könne an anderer Stelle die Front eingefroren werden.

Laut Trump akzeptiert Putin, dass westliche Truppen in der Ukraine stationiert würden, um einen Frieden abzusichern.

Dreier-Gipfel steht kurz bevor

Trump erhöht jetzt massiv das Tempo. Er kündigte ein spektakuläres Dreier-Gespräch mit Selenskyj und Putin an – noch vor Ende kommender Woche. Voraussetzung: Das für Montag geplante Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten im Oval Office verläuft positiv. Danach könnte ein Treffen mit Putin folgen. Auch ein europäischer Staatschef soll teilnehmen.